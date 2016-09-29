Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сердар Гезюбююк (Харлем)
Материалы

Шальке-04 - Зальцбург

29.09.2016, Четверг, 20:00 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Лига Европы, 2 тур Шальке-04 - Зальцбург
Товарищеские матчи 2013

11 июля, четверг 21:30 Зальцбург 3:1 Шальке-04
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шальке-04 6 5 0 1 9:3 +6 15
2. Краснодар 6 2 1 3 8:8 0 7
3. Зальцбург 6 2 1 3 6:6 0 7
4. Ницца 6 2 0 4 5:11 -6 6
...
  • Читайте нас: 