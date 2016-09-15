Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Майнц - Сент-Этьен
Майнц - Сент-Этьен: обзор матча 15 сентября 2016
Майнц
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
57'
Н. Бунгерт
88'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Сент-Этьен
88'
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
Пас отдал
А. Содерлунд
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Клеменс
84'
Желтая карточка
Д. Донати
83'
80'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
А. Савье
Желтая карточка
Н. Бунгерт
78'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
С. Сердар
72'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Й. Муто
69'
67'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Ф. Лемуан
57'
Замена
У. Таннан
️️️️
Б. Дабо
ГОЛ! 1:0!
Н. Бунгерт
Пас отдал
Ю. Малли
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Брайан Дабо
ПП
6
Анри Савье
ЛФ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Сент-Этьен
40
Алексис Гендуз
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лоссль
24
Бюссманн
16
Белл
26
Бунгерт
2
Донати
5
Гбамен
17
Клеменс
8
Сердар
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
4-1-2-3
40
Мулен
28
Теофил-Катерин
24
Малку
24
Перрен
19
Погба
10
Селнаэс
6
Дабо
18
Лемуан
9
Берич
17
Амума
6
Савье
8
Сердар
20
Фрай
20
Фрай
8
Сердар
17
Клеменс
21
Озтюнали
21
Озтюнали
17
Клеменс
11
Муто
9
Кордоба
9
Кордоба
11
Муто
6
Дабо
6
Таннан
6
Таннан
6
Дабо
18
Лемуан
17
Верету
17
Верету
18
Лемуан
6
Савье
16
Содерлунд
16
Содерлунд
6
Савье
Остались в запасе
Майнц
Сент-Этьен
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
40
Алексис Гендуз
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
Остались в запасе
40
Алексис Гендуз
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Майнц - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
Новости команд
Все
Майнц
Сент-Этьен
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+