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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Астана
АПОЭЛ - Астана: обзор матча 15 сентября 2016
АПОЭЛ
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Астана
74'
Винисиус
87'
И. Де Камарго
45+1'
Н. Максимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Астана
Желтая карточка
Вандер
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
И. Шитов
ГОЛ! 2:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
Р. Лаго
87'
85'
Желтая карточка
А. Тагыберген
Замена
Вандер
️️️️
Я. Янниотас
78'
77'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
С. Мужиков
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
74'
72'
Желтая карточка
С. Мужиков
70'
Замена
Т. Нусербаев
️️️️
Ж. Кабананга
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Г. Эфрем
70'
66'
Желтая карточка
П. Твумаси
Желтая карточка
Винисиус
63'
Желтая карточка
Н. Мораиш
60'
57'
Замена
П. Твумаси
️️️️
Д. Деспотович
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
А. Орланди
56'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Н. Максимович
33'
Желтая карточка
Д. Шомко
29'
Желтая карточка
Р. Каньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
15
Абзал Бейсебеков
ПП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Вандер
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Ватерман
50
Карлао
23
Астис
3
Лаго
8
Орланди
21
Миланов
7
Эфрем
16
Винисиус
26
Мораиш
70
Янниотас
79
Сотириу
4-4-2
1
Ерич
24
Шитов
2
Малый
5
Аничич
77
Шомко
15
Бейсебеков
88
Каньяс
88
Максимович
7
Мужиков
30
Кабананга
21
Деспотович
8
Орланди
18
Бертольо
18
Бертольо
8
Орланди
70
Янниотас
77
Вандер
77
Вандер
70
Янниотас
7
Эфрем
9
Де Камарго
9
Де Камарго
7
Эфрем
30
Кабананга
17
Нусербаев
17
Нусербаев
30
Кабананга
7
Мужиков
8
Тагыберген
8
Тагыберген
7
Мужиков
21
Деспотович
27
Твумаси
27
Твумаси
21
Деспотович
Остались в запасе
АПОЭЛ
Астана
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
35
Александр Мокин
ВР
13
Азат Нургалиев
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
Остались в запасе
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
35
Александр Мокин
ВР
13
Азат Нургалиев
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча АПОЭЛ - Астана
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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