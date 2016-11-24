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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - АПОЭЛ
Астана - АПОЭЛ: обзор матча 24 ноября 2016
Астана
24.11.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
АПОЭЛ
59'
М. Аничич
84'
Д. Деспотович
31'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - АПОЭЛ
Желтая карточка
Ж. Кабананга
90'
+4
Замена
С. Малый
️️️️
Ж. Кабананга
90'
+4
Желтая карточка
М. Аничич
89'
Желтая карточка
Н. Максимович
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Деспотович
84'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
С. Мужиков
81'
81'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Г. Эфрем
Замена
Т. Нусербаев
️️️️
И. Шитов
77'
75'
Желтая карточка
Н. Мораиш
63'
Замена
Вандер
️️️️
И. Де Камарго
ГОЛ! 1:1!
М. Аничич
59'
35'
Замена
К. Артиматас
️️️️
Э. Алонефтис
33'
Красная карточка
И. Астис
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Эфрем
Пас отдал
Э. Алонефтис
Желтая карточка
Д. Шомко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
88
Рохер Каньяс
АП
15
Абзал Бейсебеков
ПП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Астана
35
Александр Мокин
ВР
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
13
Азат Нургалиев
ЦП
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
77
Вандер
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
3-4-1-2
1
Ерич
77
Шомко
5
Аничич
24
Шитов
27
Логвиненко
7
Мужиков
88
Максимович
15
Бейсебеков
88
Каньяс
30
Кабананга
21
Деспотович
4-4-2
24
Ватерман
21
Миланов
23
Астис
3
Лаго
50
Карлао
7
Эфрем
26
Мораиш
16
Винисиус
46
Алонефтис
9
Де Камарго
79
Сотириу
30
Кабананга
2
Малый
2
Малый
30
Кабананга
24
Шитов
17
Нусербаев
17
Нусербаев
24
Шитов
7
Мужиков
13
Нургалиев
13
Нургалиев
7
Мужиков
7
Эфрем
70
Янниотас
70
Янниотас
7
Эфрем
9
Де Камарго
77
Вандер
77
Вандер
9
Де Камарго
46
Алонефтис
18
Артиматас
18
Артиматас
46
Алонефтис
Остались в запасе
Астана
АПОЭЛ
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
35
Александр Мокин
ВР
Главный тренер
Станимир Стойлов
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
35
Александр Мокин
ВР
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
28
Мариу Сержиу
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Астана - АПОЭЛ
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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