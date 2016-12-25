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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Карабюкспор
Кайсериспор - Карабюкспор: обзор матча 25 декабря 2016
Кайсериспор
25.12.2016, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Карабюкспор
17'
Д. Тюрук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Карабюкспор
Желтая карточка
Л. Мабиала
60'
45'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Желтая карточка
Д. Тюрук
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тюрук
17'
Начало матча
Статистика матча Кайсериспор - Карабюкспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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Карабюкспор
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