Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Османлыспор
Истанбул Башакшехир - Османлыспор: обзор матча 24 сентября 2016
Истанбул Башакшехир
24.09.2016, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Османлыспор
45'
М. Чагыран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Османлыспор
Желтая карточка
М. Моссоро
88'
71'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Ш. Диабате
66'
Замена
Д. Деларж
️️️️
М. Чагыран
Желтая карточка
А. Епуряну
58'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Чагыран
28'
Желтая карточка
М. Гювен
24'
Желтая карточка
М. Чагыран
Желтая карточка
С. Хольмен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
23
Самуэль Хольмен
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Османлыспор
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Истанбул Башакшехир
86
Юфук Чейлан
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
3-2-1
1
Бабакан
33
Учар
2
Айхан
24
Епуряну
23
Хольмен
8
Моссоро
10
Вишча
3-2-1
8
Пинту
5
Демир
8
Врсаевич
6
Чагыран
6
Гювен
14
Диабате
6
Чагыран
28
Деларж
28
Деларж
6
Чагыран
14
Диабате
24
Русеску
24
Русеску
14
Диабате
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Османлыспор
86
Юфук Чейлан
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Османлыспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Османлыспор
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+