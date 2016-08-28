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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Генчлербирлиги
Османлыспор - Генчлербирлиги: обзор матча 28 августа 2016
Османлыспор
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
9'
Д. Деларж
16'
М. Гювен
43'
С. Гюрлер
65'
Б. Станку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Генчлербирлиги
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Р. Русеску
66'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Станку
Замена
Э. Килиджаслан
️️️️
М. Чагыран
59'
Желтая карточка
А. Врсаевич
57'
56'
Желтая карточка
У. Чифтци
43'
ГОЛ! 2:1!
С. Гюрлер
42'
Желтая карточка
А. Огуз
ГОЛ! 2:0!
М. Гювен
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Деларж
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Генчлербирлиги
82
Айдын Карабулут
ЦП
3-2-2
8
Пинту
26
Прохазка
8
Врсаевич
6
Чагыран
6
Гювен
24
Русеску
28
Деларж
4-4-1
34
Хопф
2
Огуз
6
Джалик
66
Политевич
3
Чифтци
10
Кахведжи
21
Шахин
16
Ландель
7
Гюрлер
10
Станку
6
Чагыран
11
Килиджаслан
11
Килиджаслан
6
Чагыран
24
Русеску
14
Диабате
14
Диабате
24
Русеску
Остались в запасе
Османлыспор
Генчлербирлиги
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
82
Айдын Карабулут
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Остались в запасе
82
Айдын Карабулут
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Османлыспор - Генчлербирлиги
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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