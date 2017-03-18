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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Инвернесс - Росс Каунти
Инвернесс - Росс Каунти: обзор матча 18 марта 2017
Инвернесс
18.03.2017, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Росс Каунти
49'
Г. Тэнси
86'
А. Шалк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Инвернесс - Росс Каунти
Желтая карточка
К. Тремарко
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Шалк
ГОЛ! 1:0!
Г. Тэнси
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Инвернесс
2
Дэвид Равен
ЦЗ
3
Карл Тремарко
ЛП
27
Иайн Вигурс
ЛП
8
Росс Дрепер
ЦП
16
Грег Тэнси
ЦП
9
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Джон Хьюз
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
18
Тим Чоу
ЦП
7
Майкл Гардин
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Крейг Кюрран
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
1-4-1
2
Равен
27
Вигурс
8
Дрепер
16
Тэнси
3
Тремарко
9
Аниер
2-1-4
1
МакКари
22
Фрэйзер
15
Дэйвис
18
Чоу
8
Шалк
11
Кюрран
27
Бойс
7
Гардин
Остались в запасе
Инвернесс
Росс Каунти
Главный тренер
Джон Хьюз
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Джон Хьюз
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Инвернесс - Росс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Инвернесс
- : -
20.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Туллоч Каледониан
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