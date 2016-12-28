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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Росс Каунти
Селтик - Росс Каунти: обзор матча 28 декабря 2016
Селтик
28.12.2016, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Росс Каунти
38'
Э. Святченко
45'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Росс Каунти
76'
Желтая карточка
М. Вудс
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Форрест
71'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Л. Гриффитс
66'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Р. Кристи
63'
52'
Желтая карточка
Т. Чоу
ГОЛ! 2:0!
С. Армстронг
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Святченко
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Скотт Синклейр
ЛФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
43
Пол Куинн
ЦЗ
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
26
Мартин Вудс
ЦП
18
Тим Чоу
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
11
Крейг Кюрран
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
19
Тони Дингволл
ЛП
8
Иан МакШейн
ЦП
4-2-2-2
1
Гордон
55
Шимунович
3
Исагирре
23
Лустиг
28
Святченко
17
Армстронг
8
Браун
10
Кристи
49
Форрест
7
Синклейр
29
Гриффитс
3-2-3
1
Фокс
22
Фрэйзер
15
Дэйвис
43
Куинн
26
Вудс
18
Чоу
11
Кюрран
8
Шалк
27
Бойс
49
Форрест
16
Робертс
16
Робертс
49
Форрест
10
Кристи
6
Хендерсон
6
Хендерсон
10
Кристи
29
Гриффитс
9
Дембеле
9
Дембеле
29
Гриффитс
Остались в запасе
Селтик
Росс Каунти
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Аарон МакКари
ВР
19
Тони Дингволл
ЛП
8
Иан МакШейн
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
19
Тони Дингволл
ЛП
8
Иан МакШейн
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Селтик - Росс Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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