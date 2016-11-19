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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди
Рейнджерс - Данди: обзор матча 19 ноября 2016
Рейнджерс
19.11.2016, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Данди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Данди
81'
Желтая карточка
Д. О'Ди
Желтая карточка
Э. Халлидэй
67'
40'
Желтая карточка
К. Холт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
9
Кенни Миллер
ЛФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Данди
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Кевин Холт
ЛЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
26
Костадин Гаджалов
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Рейнджерс
13
Мэттью Гилкс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Данди
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Хулен Эчабегурен
ЦЗ
17
Ник Росс
ЛП
9
Рори Лой
ЦФ
2-1-2
3
Уоллас
6
Хилл
16
Халлидэй
9
Миллер
14
Гарнер
4-2
19
Бэйн
30
Керр
26
Гаджалов
21
О'Ди
4
Холт
33
Уайтон
18
Макгоуэн
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди
13
Мэттью Гилкс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Данни Рель
9
Рори Лой
ЦФ
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Хулен Эчабегурен
ЦЗ
17
Ник Росс
ЛП
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
Остались в запасе
9
Рори Лой
ЦФ
1
Дэвид Митчелл
ВР
16
Хулен Эчабегурен
ЦЗ
17
Ник Росс
ЛП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Рейнджерс - Данди
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Информация о матче
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