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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Мазервелл
Данди - Мазервелл: обзор матча 05 ноября 2016
Данди
05.11.2016, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Мазервелл
40'
К. Керр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Мазервелл
59'
Замена
Д. Томас
️️️️
Л. Эйнсворт
54'
Желтая карточка
С. МакМанус
ГОЛ! 1:0!
К. Керр
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Дэвид Митчелл
ВР
4
Кевин Холт
ЛЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
26
Костадин Гаджалов
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Пол Макгоуэн
ЦП
33
Крейг Уайтон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Мазервелл
13
Крейг Сэмсон
ВР
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
14
Кейт Лэсли
АП
28
Крис Кадден
ПП
7
Лионель Эйнсворт
ПП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди
19
Скотт Бэйн
ВР
17
Ник Росс
ЛП
9
Рори Лой
ЦФ
Мазервелл
23
Доминик Томас
ЦП
4-1-1
1
Митчелл
4
Холт
26
Гаджалов
21
О'Ди
30
Керр
18
Макгоуэн
33
Уайтон
1-2-1-1
13
Сэмсон
6
МакМанус
7
Эйнсворт
28
Кадден
14
Лэсли
77
Макдональд
7
Эйнсворт
23
Томас
23
Томас
7
Эйнсворт
Остались в запасе
Данди
Мазервелл
9
Рори Лой
ЦФ
19
Скотт Бэйн
ВР
17
Ник Росс
ЛП
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
9
Рори Лой
ЦФ
19
Скотт Бэйн
ВР
17
Ник Росс
ЛП
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди - Мазервелл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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