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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Динамо-2
Коломна - Динамо-2: обзор матча 30 апреля 2017
Коломна
30.04.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
0 : 2
Завершен
Динамо-2
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Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
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0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
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2 : 3
05.10.2025
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2 : 2
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2 : 3
14.10.2026
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4 : 0
27.09.2026
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4 : 0
21.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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12.09.2026
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