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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Порту
Манчестер Юнайтед - Порту: обзор матча 07 апреля 2009
Манчестер Юнайтед
07.04.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Порту
16'
У. Руни
86'
К. Тевес
4'
К. Родригес
89'
М. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Порту
+5
Желтая карточка
Элтон
+4
Замена
️️️️
Т. Коста
ГОЛ! 2:2!
М. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
К. Тевес
Пас отдал
У. Руни
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Родригес
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Б. Алвеш
Замена
К. Тевес
️️️️
П. Скоулз
Замена
Г. Невилл
️️️️
Д. Эванс
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Порту
1
Элтон
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Фернандо
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Порту
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
4-4-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
16
О'Ши
15
Видич
35
Эванс
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
22
Скоулз
24
Флетчер
7
Роналду
32
Руни
3-1-3-1
1
Элтон
22
Алвеш
6
Роланду
26
Сиссоко
5
Фернандо
27
Гонсалес
14
Мейрелеш
7
Родригес
9
Лисандро
35
Эванс
0
Невилл
0
Невилл
35
Эванс
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
32
Тевес
32
Тевес
22
Скоулз
14
Мейрелеш
5
Коста
5
Коста
14
Мейрелеш
7
Родригес
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Родригес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Порту
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
17
Нани
ЛВ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
17
Нани
ЛВ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Порту
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Бернхард Цаунер
Армин Эдер (оба - Австрия)
Делегат:
Шандор Берзи (Венгрия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:40 (в записи)
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