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FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо - Мордовия
Торпедо - Мордовия: обзор матча 24 августа 2016
Торпедо
24.08.2016, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо - Мордовия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
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Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
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1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
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3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
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Россия. ФНЛ, 24 тур
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1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
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13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
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