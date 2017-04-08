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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 08 апреля 2017
Кельн
08.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия М
18'
К. Клеменс
58'
А. Модест
13'
Я. Вестергор
55'
И. Траоре
81'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
90'
+2
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Л. Штиндль
89'
Желтая карточка
Т. Азар
Замена
С. Цоллер
️️️️
М. Хегер
84'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
82'
81'
ГОЛ! 2:3!
Л. Штиндль
76'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Д. Марох
️️️️
К. Клеменс
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Модест
Пас отдал
М. Йойич
58'
58'
Желтая карточка
М. Дауд
Желтая карточка
Д. Хайнц
56'
55'
ГОЛ! 1:2!
И. Траоре
Пас отдал
М. Дауд
54'
Замена
И. Траоре
️️️️
Раффаэл
Замена
Ю. Осако
️️️️
К. Рауш
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Клеменс
Пас отдал
А. Модест
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хорн
14
Хектор
3
Хайнц
4
Соренсен
24
Клюнтер
6
Хегер
34
Рауш
17
Клеменс
33
Леманн
18
Йойич
27
Модест
4-1-1-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
15
Кристенсен
30
Эльведи
17
Вендт
5
Штробль
81
Дауд
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
17
Клеменс
5
Марох
5
Марох
17
Клеменс
34
Рауш
10
Осако
10
Осако
34
Рауш
6
Хегер
6
Цоллер
6
Цоллер
6
Хегер
11
Раффаэл
16
Траоре
16
Траоре
11
Раффаэл
13
Штиндль
8
Бенеш
8
Бенеш
13
Штиндль
7
Хофманн
18
Дрмич
18
Дрмич
7
Хофманн
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
18
Томас Кесслер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кельн - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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