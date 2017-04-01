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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 01 апреля 2017
Шальке-04
01.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
53'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Желтая карточка
Н. Бенталеб
90'
90'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
87'
Замена
К. Пулишич
️️️️
С. Кагава
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Г. Бургшталлер
85'
79'
Замена
Э. Мор
️️️️
М. Шмельцер
73'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Ф. Пасслак
Замена
А. Шепф
️️️️
Коке
70'
Замена
М. Майер
️️️️
Б. Стамбули
70'
54'
Желтая карточка
П. Обамеянг
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
4-1-1-2-2
1
Ферманн
6
Керер
5
Хеведес
22
Настасич
23
Коке
21
Стамбули
6
Бенталеб
27
Горецка
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
5
Бартра
25
Пасслак
5
Вайгль
8
Кастро
29
Шмельцер
10
Дембеле
10
Кагава
7
Обамеянг
23
Коке
18
Шепф
18
Шепф
23
Коке
21
Стамбули
7
Майер
7
Майер
21
Стамбули
9
Бургшталлер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Бургшталлер
29
Шмельцер
7
Мор
7
Мор
29
Шмельцер
10
Кагава
11
Пулишич
11
Пулишич
10
Кагава
25
Пасслак
22
Геррейру
22
Геррейру
25
Пасслак
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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