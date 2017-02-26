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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 26 февраля 2017
Шальке-04
26.02.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
5'
А. Шепф
79'
С. Руди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Г. Бургшталлер
84'
Замена
Д. Аого
️️️️
С. Колашинац
82'
79'
ГОЛ! 1:1!
С. Руди
Пас отдал
С. Цубер
70'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Терраццино
69'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
67'
Желтая карточка
Н. Зюле
63'
Замена
А. Салаи
️️️️
Н. Амири
60'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Э. Бичакчич
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Калиджиури
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Шепф
Пас отдал
Г. Бургшталлер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
4
Эрмин Бичакчич
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
22
Настасич
5
Хеведес
28
Бадштубер
21
Стамбули
18
Шепф
6
Бенталеб
27
Горецка
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
3-5-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
25
Зюле
7
Фогт
4
Бичакчич
10
Амири
13
Руди
26
Демирбай
7
Цубер
33
Терраццино
2
Вагнер
23
Колашинац
3
Аого
3
Аого
23
Колашинац
20
Калиджиури
7
Майер
7
Майер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Бургшталлер
4
Бичакчич
27
Швеглер
27
Швеглер
4
Бичакчич
10
Амири
11
Салаи
11
Салаи
10
Амири
33
Терраццино
27
Крамарич
27
Крамарич
33
Терраццино
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
3
Данило Соарес
ЛЗ
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
3
Данило Соарес
ЛЗ
33
Александер Штольц
ВР
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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