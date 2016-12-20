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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 20 декабря 2016
Гамбург
20.12.2016, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
60'
Н. Мюллер
82'
Б. Вуд
89'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
Замена
Э. Спахич
️️️️
Ф. Костич
90'
+3
Желтая карточка
К. Матениа
90'
89'
Замена
Ф. Резе
️️️️
Е. Коноплянка
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
А. Рахман Баба
Замена
П. Ласогга
️️️️
М. Грегоритч
88'
ГОЛ! 2:0!
Б. Вуд
Пас отдал
Н. Мюллер
82'
78'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
77'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
А. Шепф
Пенальти не реализован!
Й. Джуру
76'
75'
Желтая карточка
Т. Керер
69'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Й. Гайс
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Ф. Костич
60'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Л. Вальдшмидт
59'
42'
Желтая карточка
А. Шепф
Желтая карточка
Д. Юнг
41'
26'
Желтая карточка
М. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
АП
8
Альбин Экдаль
ПП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Фабиан Резе
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
3-2-1-2-2
26
Матениа
2
Сакаи
5
Джуру
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
22
Озтрзолек
8
Экдаль
18
Костич
9
Мюллер
11
Грегоритч
7
Вальдшмидт
4-4-2
1
Ферманн
21
Баба
6
Керер
5
Хеведес
23
Колашинац
30
Гайс
27
Горецка
6
Бенталеб
18
Шепф
7
Майер
22
Коноплянка
18
Костич
4
Спахич
4
Спахич
18
Костич
7
Вальдшмидт
17
Вуд
17
Вуд
7
Вальдшмидт
11
Грегоритч
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Грегоритч
30
Гайс
10
Авдияй
10
Авдияй
30
Гайс
22
Коноплянка
11
Резе
11
Резе
22
Коноплянка
18
Шепф
80
Кайсара
80
Кайсара
18
Шепф
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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