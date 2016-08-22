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Киккерс - Ганновер-96

22.08.2016, Понедельник, 19:30 мск Оффенбах-на-Майне, стадион Спарда-Банк-Хессен-Штадион Германия. Кубок, 1/32 финала Киккерс - Ганновер-96
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    Рейтинг: +28

    loko7778 23 августа 2016, 11:40

    ИНТЕРЕСНАЯ БЫЛА ИГРА.

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