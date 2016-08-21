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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эрцгебирге - Ингольштадт
Эрцгебирге - Ингольштадт: обзор матча 21 августа 2016
Эрцгебирге
21.08.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эрцгебирге - Ингольштадт
116'
Желтая карточка
П. Гросс
82'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Хартманн
58'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Д. Лескано
54'
Желтая карточка
Т. Левелс
Начало матча
Статистика матча Эрцгебирге - Ингольштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Эрцгебирге
Ингольштадт
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