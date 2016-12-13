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Судьи
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо)
Материалы

Рома - Милан

12.12.2016, Понедельник, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ Италия. Серия А, 16 тур Рома - Милан
Обзор матча
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Милан 1:3 Рома
19 тур
9 января, суббота 22:45 Рома 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 21:45 Милан 2:1 Рома
16 тур
20 декабря, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
25 апреля, пятница 22:45 Рома 2:0 Милан
16 тур
16 декабря, понедельник 23:45 Милан 2:2 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 22:45 Милан 0:0 Рома
18 тур
22 декабря, суббота 23:45 Рома 4:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 21:00 Милан 2:1 Рома
10 тур
29 октября, суббота 20:00 Рома 2:3 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
17 тур
18 декабря, суббота 22:45 Милан 0:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
8 тур
18 октября, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:3 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:30 Рома 2:1 Милан
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Милан 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +13

    nurel 13 декабря 2016, 22:15

    Ньянгу надо ноги оторвать,вместе с головой........

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 13 декабря 2016, 00:19

    я на ничью

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 декабря 2016, 23:59

    Ставил на Милан! - Победы!

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