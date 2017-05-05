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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 05 мая 2017
Севилья
05.05.2017, пятница, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
41'
П. Сарабия
61'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
89'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Хуанми
81'
Замена
И. Субельдия
️️️️
К. Вела
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Насри
81'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Витоло
81'
79'
Вторая желтая
Д. Зурутуса
74'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
71'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
П. Сарабия
68'
Замена
Гансо
️️️️
Ф. Васкес
68'
67'
Желтая карточка
С. Каналес
61'
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Оярсабаль
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
Желтая карточка
Г. Меркадо
58'
Желтая карточка
Ф. Васкес
44'
42'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
41'
Желтая карточка
К. Лангле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
20
Франко Васкес
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
АП
14
Асьер Ильярраменди
ПП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-2-3-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
2
Лангле
25
Меркадо
14
Насри
15
Н'Зонзи
7
Витоло
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
4-2-2-2
28
Рульи
20
Одриосола
16
Навас
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
21
Оярсабаль
10
Вела
7
Хуанми
14
Насри
10
Иборра
10
Иборра
14
Насри
20
Васкес
10
Гансо
10
Гансо
20
Васкес
7
Витоло
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Витоло
10
Вела
5
Субельдия
5
Субельдия
10
Вела
7
Хуанми
23
Гранеро
23
Гранеро
7
Хуанми
21
Оярсабаль
20
Каналес
20
Каналес
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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