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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 26 февраля 2017
Атлетико
26.02.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
70'
Д. Годин
64'
Рафинья
86'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
86'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
85'
Замена
А. Гомеш
️️️️
С. Роберто
82'
Желтая карточка
Л. Месси
77'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Матье
76'
Травма
Ж. Матье
Желтая карточка
А. Корреа
74'
Желтая карточка
Габи
73'
Замена
А. Корреа
️️️️
К. Гамейро
72'
71'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 1:1!
Д. Годин
Пас отдал
Коке
70'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Я. Карраско
68'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Желтая карточка
С. Ньигес
56'
55'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
22
Матье
5
Бускетс
6
Роберто
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
9
Гамейро
10
Корреа
10
Корреа
9
Гамейро
10
Карраско
9
Торрес
9
Торрес
10
Карраско
22
Матье
12
Динь
12
Динь
22
Матье
6
Роберто
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Иньеста
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетико - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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