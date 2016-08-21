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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Акжайык
Шахтер Караганда - Акжайык: обзор матча 21 августа 2016
Шахтер Караганда
21.08.2016, воскресенье, 15:00
Казахстан. Финальный раунд, группа B, 24 тур
0 : 1
Завершен
Акжайык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шахтер Караганда - Акжайык
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 30 тур
Батыр
3 : 0
25.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Акжайык
0 : 3
17.10.2024
Улытау
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Акжайык
1 : 0
11.10.2024
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Каспий
3 : 0
03.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Арыс
0 : 1
27.09.2024
Акжайык
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
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Шахтер Караганда
Акжайык
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
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2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»
2016.11.23 10:57
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Аршавин заработал пенальти и отдал голевую передачу в матче против «Акжайыка»
2016.05.29 17:22
3
Аршавин дебютировал за «Кайрат»
2016.04.03 20:51
4
Дебют Аршавина за «Кайрат» может состояться 2 апреля
2016.03.26 12:01
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