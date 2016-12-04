Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Федотов (Новгород)
Материалы

Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)

04.12.2016, Воскресенье, 17:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Молодежное первенство, 17 тур Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
3 тур
13 августа, суббота 12:00 Кр. Советов (мол) 0:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 13:00 Краснодар (мол) 3:0 Кр. Советов (мол)
14 тур
31 октября, суббота 12:00 Кр. Советов (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
18 тур
30 ноября, суббота 13:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Краснодар (мол)
8 тур
13 сентября, пятница 18:00 Краснодар (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 16:30 Краснодар (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
10 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 Кр. Советов (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 13 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Краснодар (мол) 0:3 Кр. Советов (мол)
Второй этап, 7 тур
30 марта, пятница 12:00 Кр. Советов (мол) 1:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 18:00 Краснодар (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
5 тур
15 апреля, пятница 00:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
...
  • Читайте нас: 