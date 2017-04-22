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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Маттерсбург
Штурм - Маттерсбург: обзор матча 22 апреля 2017
Штурм
22.04.2017, суббота, 17:00
Австрия. Бундеслига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Маттерсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Штурм - Маттерсбург
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
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- : -
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