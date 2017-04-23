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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сатурн - Энергомаш
Сатурн - Энергомаш: обзор матча 23 апреля 2017
Сатурн
23.04.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 20 тур
0 : 0
Завершен
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Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
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Сатурн
1 : 2
23.10.2026
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Сатурн
5 : 1
18.10.2026
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3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
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