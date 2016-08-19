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Судьи
Главный судья:
Иван Абросимов (Санкт-Петербург)
Материалы

Зенит (мол) - ЦСКА (мол)

19.08.2016, Пятница, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 4 тур Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 19:00 Зенит (мол) 3:4 ЦСКА (мол)
8 тур
11 сентября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 1:3 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
12 тур
31 октября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 1:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
21 тур
14 марта, пятница 14:30 ЦСКА (мол) 2:1 Зенит (мол)
13 тур
19 октября, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
17 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Зенит (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
3 тур
3 августа, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 0:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 9 тур
13 апреля, пятница 14:00 Зенит (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
Второй этап, 3 тур
2 марта, пятница 15:00 ЦСКА (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
19 тур
5 августа, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 0:0 Зенит (мол)
4 тур
9 апреля, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
21 августа, суббота 16:00 Зенит (мол) 5:1 ЦСКА (мол)
4 тур
2 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 0:1 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
25 сентября, пятница 16:00 Зенит (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
9 тур
16 мая, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 2:3 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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