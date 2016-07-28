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Войводина - Динамо Мн
Войводина - Динамо Мн: обзор матча 28 июля 2016
Войводина
28.07.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Динамо Мн
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Войводина - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Войводина
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Мачва
- : -
22.11.2026
Войводина
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0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
1 : 4
11.10.2026
Войводина
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
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