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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Виктория
Карабах - Виктория: обзор матча 02 августа 2016
Карабах
02.08.2016, вторник, 19:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Виктория
Желтая карточка
Мичел
87'
Замена
Э. Юнусзаде
️️️️
Р. Алмейда
84'
Замена
А. Эль-Жадеяу
️️️️
Д. Кинтана
82'
Желтая карточка
Г. Гараев
72'
69'
Желтая карточка
М. Дуриш
57'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Коваржик
Желтая карточка
М. Медведев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
8
Мичел
ПП
10
Дани Кинтана
РФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЛП
19
Ян Коваржик
ЛВ
11
Милан Петржела
ЦП
26
Даниэль Коларж
АП
7
Томаш Горжава
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Карабах
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
67
Аларби Эль-Жадеяу
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Виктория
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Ян Копиц
ЦП
4-1-2-1
23
Сехич
5
Медведев
15
Гусейнов
14
Садыгов
25
Аголли
2
Гараев
20
Алмейда
8
Мичел
10
Кинтана
4-3-2-1
1
Козачик
2
Гейда
4
Хубник
8
Лимберски
37
Матею
7
Горжава
11
Петржела
17
Грошовски
26
Коларж
19
Коваржик
57
Дуриш
10
Кинтана
67
Эль-Жадеяу
67
Эль-Жадеяу
10
Кинтана
20
Алмейда
5
Юнусзаде
5
Юнусзаде
20
Алмейда
19
Коваржик
10
Копиц
10
Копиц
19
Коваржик
Остались в запасе
Карабах
Виктория
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Карабах - Виктория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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