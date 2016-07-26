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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Карабах
Виктория - Карабах: обзор матча 26 июля 2016
Виктория
26.07.2016, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Карабах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Карабах
79'
Замена
И. Гурбанов
️️️️
А. Аголли
Замена
Л. Гейда
️️️️
Д. Коларж
79'
Вторая желтая
Я. Баранек
75'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Коваржик
72'
67'
Замена
А. Исмаилов
️️️️
Д. Кинтана
Желтая карточка
Я. Баранек
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЛП
19
Ян Коваржик
ЛВ
11
Милан Петржела
ЦП
26
Даниэль Коларж
АП
17
Патрик Грошовски
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Дани Кинтана
ЦП
20
Ричард Алмейда
АП
8
Мичел
ПП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Ян Копиц
ЦП
Карабах
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
4-3-2-1
1
Козачик
22
Баранек
8
Лимберски
37
Матею
4
Хубник
7
Горжава
11
Петржела
17
Грошовски
19
Коваржик
26
Коларж
57
Дуриш
4-1-2-1
23
Сехич
5
Медведев
15
Гусейнов
14
Садыгов
25
Аголли
2
Гараев
8
Мичел
10
Кинтана
20
Алмейда
26
Коларж
2
Гейда
2
Гейда
26
Коларж
19
Коваржик
10
Копиц
10
Копиц
19
Коваржик
25
Аголли
18
Гурбанов
18
Гурбанов
25
Аголли
10
Кинтана
22
Исмаилов
22
Исмаилов
10
Кинтана
Остались в запасе
Виктория
Карабах
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Остались в запасе
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Виктория - Карабах
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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