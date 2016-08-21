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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 21 августа 2016
Шахтер
21.08.2016, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Днепр
13'
И. Ордец
14'
Дентиньо
71'
Марлос
89'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
ГОЛ! 4:0!
Ф. Феррейра
89'
Желтая карточка
Т. Степаненко
86'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Эдуардо
80'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Дентиньо
77'
ГОЛ! 3:0!
Марлос
71'
ГОЛ! 2:0!
Дентиньо
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Ордец
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Днепр
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
91
Богдан Бутко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
3-1-1-1-2
30
Пятов
31
Исмаили
18
Ордец
33
Срна
17
Малышев
7
Фред
10
Марлос
9
Эдуардо
31
Дентиньо
4-2-1-1
5
Сваток
14
Полевой
7
Лучкевич
14
Чеберячко
89
Политыло
14
Кравченко
7
Близниченко
97
Баланюк
9
Эдуардо
27
Степаненко
27
Степаненко
9
Эдуардо
31
Дентиньо
14
Феррейра
14
Феррейра
31
Дентиньо
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
25
Данил Кучер
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Шахтер - Днепр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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