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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Сент-Труйден
Кортрейк - Сент-Труйден: обзор матча 10 декабря 2016
Кортрейк
10.12.2016, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
6'
У. Янссенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Сент-Труйден
87'
Замена
Р. Безус
️️️️
П. Геркенс
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Б. Верстате
86'
Замена
С. Сарр
️️️️
Э. Каж
68'
60'
Желтая карточка
С. Де Петтер
6'
ГОЛ! 0:1!
У. Янссенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Небойша Павлович
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
10
Эрве Каж
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
23
Саша Котыш
ЦП
33
Ник Прошвиц
ЦФ
33
Уок Янссенс
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Кортрейк
13
Михалис Сифакис
ВР
6
Сиди Сарр
ОП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Сент-Труйден
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
1-5-1-2
1
Камински
2
Жиго
4
Верстате
26
Роллан
10
Каж
30
Мерсье
30
Д'Хаен
8
Павлович
27
Уали
9
Саади
3-3-2
28
Пирар
2
Джене
26
Фернандеш
8
Питерс
24
Де Петтер
16
Геркенс
23
Котыш
33
Янссенс
33
Прошвиц
4
Верстате
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
4
Верстате
10
Каж
6
Сарр
6
Сарр
10
Каж
16
Геркенс
90
Безус
90
Безус
16
Геркенс
Остались в запасе
Кортрейк
Сент-Труйден
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Кортрейк - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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