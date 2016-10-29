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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Брюгге
Зюлте-Варегем - Брюгге: обзор матча 29 октября 2016
Зюлте-Варегем
29.10.2016, суббота, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Брюгге
Желтая карточка
Т. Дерейк
90'
Замена
О. Уларе
️️️️
О. Кайя
90'
83'
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
С. Копман
️️️️
А. Кордаро
80'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
К. Лепуан
80'
71'
Замена
А. Диаби
️️️️
Й. Фоссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
22
Кенни Степпе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
10
Онур Кайя
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Зюлте-Варегем
33
Себастьян Бребель
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
4-5-1
22
Степпе
5
Вербоом
2
Де Фаув
4
Дерейк
3
Бодри
29
Кордаро
23
Лепуан
21
Лерагер
8
Мейте
10
Кайя
9
Лей
3-5-1-1
16
Бутель
27
Коолс
4
Денсвил
16
ван Рейн
20
Ванакен
17
Пина
6
Клаудемир
3
Симонс
25
Вормер
77
Лимбомбе
9
Фоссен
29
Кордаро
43
Копман
43
Копман
29
Кордаро
23
Лепуан
25
Ветокеле
25
Ветокеле
23
Лепуан
10
Кайя
58
Уларе
58
Уларе
10
Кайя
9
Фоссен
5
Диаби
5
Диаби
9
Фоссен
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Брюгге
33
Себастьян Бребель
ЦП
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
5
Боли Болинголи
ЛЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
33
Себастьян Бребель
ЦП
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Зюлте-Варегем - Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
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