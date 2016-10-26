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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
Сент-Труйден - Зюлте-Варегем: обзор матча 26 октября 2016
Сент-Труйден
26.10.2016, среда, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
24'
Л. Лерагер
38'
Д. Де Фаув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
Вторая желтая
Д. Джене
90'
Желтая карточка
Н. Прошвиц
87'
86'
Замена
С. Копман
️️️️
А. Кордаро
76'
Замена
Й. Нассенс
️️️️
О. Кайя
Желтая карточка
Д. Джене
73'
45'
Желтая карточка
К. Лепуан
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Фаув
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лерагер
11'
Замена
М. Бодри
️️️️
Л. Марроне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
28
Вилльям Дютуа
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Зюлте-Варегем
22
Кенни Степпе
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
10
Онур Кайя
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
27
Ибе Сверс
ЦФ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Зюлте-Варегем
3
Марвин Бодри
ЦЗ
43
Сандер Копман
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
11
Йенс Нассенс
ЦФ
4-2-1-1
28
Дютуа
8
Питерс
5
Пулидо
2
Джене
26
Фернандеш
18
Вальдивия
24
Де Петтер
19
Бамба
10
Себальос
4-5-1
22
Степпе
4
Дерейк
4
Марроне
5
Вербоом
2
Де Фаув
10
Кайя
21
Лерагер
8
Мейте
23
Лепуан
29
Кордаро
9
Лей
4
Марроне
3
Бодри
3
Бодри
4
Марроне
29
Кордаро
43
Копман
43
Копман
29
Кордаро
10
Кайя
11
Нассенс
11
Нассенс
10
Кайя
Остались в запасе
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
27
Ибе Сверс
ЦФ
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
25
Игор Ветокеле
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
27
Ибе Сверс
ЦФ
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Остались в запасе
25
Игор Ветокеле
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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