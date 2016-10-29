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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 29 октября 2016
Вольфсбург
29.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Байер
37'
М. Арнольд
79'
А. Мехмеди
83'
Т. Едвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
87'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Б. Майорал
️️️️
П. Зегуйн
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
Т. Едвай
Пас отдал
А. Драгович
Желтая карточка
Й. Брекало
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Б. Хенрикс
Замена
Й. Брекало
️️️️
Ю. Дракслер
78'
77'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Л. Бендер
71'
Желтая карточка
Венделл
70'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ч. Арангис
65'
Желтая карточка
Л. Бендер
59'
Желтая карточка
А. Мехмеди
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
Пас отдал
Д. Калиджиури
37'
Замена
Х. Хансен
️️️️
Р. Кнохе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
44
Кевин Кампль
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
41
Хендрик Хансен
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
26
Юстин Мебиус
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
2-1-3-3-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
14
Густаво
31
Герхардт
30
Зегуйн
16
Блащиковски
7
Дракслер
27
Арнольд
20
Калиджиури
27
Гомес
3-2-2-1-2
1
Лено
8
Бендер
15
Драгович
4
Едвай
39
Хенрикс
18
Венделл
44
Кампль
20
Арангис
8
Брандт
14
Чичарито
14
Мехмеди
7
Дракслер
7
Брекало
7
Брекало
7
Дракслер
31
Кнохе
41
Хансен
41
Хансен
31
Кнохе
30
Зегуйн
9
Майорал
9
Майорал
30
Зегуйн
8
Бендер
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
8
Бендер
20
Арангис
29
Хаверц
29
Хаверц
20
Арангис
14
Мехмеди
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Мехмеди
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Вольфсбург - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фольксваген
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