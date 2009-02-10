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Расписание матчей
Бразилия - Италия
Бразилия - Италия: обзор матча 10 февраля 2009
Бразилия
10.02.2009, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Италия
12'
Элано
27'
Робиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Италия
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Робиньо
Замена
Пато
️️️️
Адриано
Замена
️️️️
Жуан
Замена
А. Доссена
️️️️
А. Пирло
Замена
Д. Алвес
️️️️
Элано
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Ди Натале
Замена
М. Каморанези
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
ГОЛ! 1:0!
Элано
12'
0'
Замена
С. Перротта
️️️️
С. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
3
Лусио
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
19
Элано
ЛП
7
Робиньо
ЦП
8
Силва Жилберто
ПП
16
Адриано
ЦФ
10
Роналдиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Паррейра
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
11
Антонио Ди Натале
АП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
11
Альберто Джилардино
ЛФ
7
Симоне Пепе
РФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Бразилия
22
Дони
ВР
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
17
Пато
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Италия
14
Марко Амелия
ВР
13
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
22
Андреа Доссена
ЛП
14
Альберто Аквилани
ЦП
16
Симоне Перротта
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
0
Лука Тони
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-2
0
Сезар
12
Марсело
4
Жуан
3
Лусио
0
Майкон
19
Элано
7
Робиньо
8
Жилберто
10
Роналдиньо
16
Адриано
4-3-1-2
1
Буффон
19
Дзамбротта
6
Легротталье
0
Каннаваро
3
Гроссо
18
Монтоливо
21
Пирло
16
Де Росси
11
Ди Натале
7
Пепе
11
Джилардино
19
Элано
13
Алвес
13
Алвес
19
Элано
16
Адриано
17
Пато
17
Пато
16
Адриано
7
Робиньо
19
Баптиста
19
Баптиста
7
Робиньо
21
Пирло
22
Доссена
22
Доссена
21
Пирло
16
Де Росси
14
Аквилани
14
Аквилани
16
Де Росси
7
Пепе
16
Перротта
16
Перротта
7
Пепе
18
Монтоливо
16
Каморанези
16
Каморанези
18
Монтоливо
11
Джилардино
0
Тони
0
Тони
11
Джилардино
11
Ди Натале
22
Росси
22
Росси
11
Ди Натале
Остались в запасе
Бразилия
Италия
22
Дони
ВР
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
Главный тренер
Карлос Паррейра
14
Марко Амелия
ВР
13
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Остались в запасе
22
Дони
ВР
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
Остались в запасе
14
Марко Амелия
ВР
13
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Карлос Паррейра
Главный тренер
Марчелло Липпи
Статистика матча Бразилия - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
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