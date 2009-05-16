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Сток Сити - Уиган Атлетик
Сток Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 16 мая 2009
Сток Сити
16.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
69'
Р. Фуллер
76'
Д. Битти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уиган Атлетик
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
Д. Битти
Замена
Э. Эдман
️️️️
М. Фигероа
Замена
С. Диао
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 2:0!
Д. Битти
Пас отдал
Р. Делап
Замена
Х. Мидо
️️️️
М. Браун
ГОЛ! 1:0!
Р. Фуллер
Пас отдал
Л. Лоуренс
Замена
Б. Уотсон
️️️️
В. Чо
Замена
Д. Пью
️️️️
Л. Корт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиган Атлетик
28
Ричард Кингсон
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
0
Хоссам Мидо
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
17
Шоукросс
25
Файе
28
Корт
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
11
Лоуренс
12
Уилэн
5
Делап
44
Битти
19
Фуллер
3-2-4-1
28
Кингсон
19
Брамбл
20
Шарнер
3
Фигероа
17
Бойс
25
Мелхиот
28
Н'Зогбиа
17
Браун
6
Чо
6
Каттермол
23
Родальега
28
Корт
3
Пью
3
Пью
28
Корт
26
Этерингтон
15
Диао
15
Диао
26
Этерингтон
44
Битти
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
44
Битти
3
Фигероа
3
Эдман
3
Эдман
3
Фигероа
6
Чо
26
Уотсон
26
Уотсон
6
Чо
17
Браун
0
Мидо
0
Мидо
17
Браун
Остались в запасе
Сток Сити
Уиган Атлетик
1
Стив Симонсен
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
12
Майк Поллит
ВР
19
Джейсон Кумас
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
19
Джейсон Кумас
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сток Сити - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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