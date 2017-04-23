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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фейеноорд
Витесс - Фейеноорд: обзор матча 23 апреля 2017
Витесс
23.04.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
10'
Н. Йоргенсен
28'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Фейеноорд
87'
Замена
М. Нелом
️️️️
Э. Элиа
85'
Замена
М. Крамер
️️️️
Н. Йоргенсен
28'
ГОЛ! 0:2!
Н. Йоргенсен
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Йоргенсен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
89
Элой Ром
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Витесс
24
Аднан Тигадуини
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
3-2-2-1
89
Ром
28
Бюттнер
4
Кашия
15
Кройсвек
4
Дикс
18
Лирдам
8
Бэйкер
6
Накамба
7
Рашица
2-1-5-1-1
25
Джонс
5
Конголо
31
Боттегин
21
Торнстра
11
Элиа
20
Эль-Ахмади
2
Ньивкоп
6
ван дер Хейден
52
Вилена
23
Бергейс
14
Йоргенсен
11
Элиа
18
Нелом
18
Нелом
11
Элиа
14
Йоргенсен
29
Крамер
29
Крамер
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Витесс
Фейеноорд
24
Аднан Тигадуини
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
1
Кеннет Вермеер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
24
Аднан Тигадуини
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
1
Кеннет Вермеер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Витесс - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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