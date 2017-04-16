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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Утрехт
Фейеноорд - Утрехт: обзор матча 16 апреля 2017
Фейеноорд
16.04.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
2 : 0
Завершен
Утрехт
48'
Й. Торнстра
80'
Э. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Утрехт
Замена
М. Крамер
️️️️
Н. Йоргенсен
85'
Замена
Д. Кейт
️️️️
С. Бергейс
83'
Замена
Л. Вауденберг
️️️️
Т. Конголо
83'
ГОЛ! 2:0!
Э. Элиа
80'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
75'
67'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Н. Баразит
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
48'
45'
Замена
Д. Хардевельд
️️️️
К. Конбой
Желтая карточка
Й. Торнстра
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Утрехт
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Утрехт
87
Роббин Рюйтер
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
2-1-5-1-1
25
Джонс
31
Боттегин
5
Конголо
21
Торнстра
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
11
Элиа
23
Бергейс
2
Ньивкоп
6
ван дер Хейден
14
Йоргенсен
3-3-2
3
Лиувен
24
Конбой
20
Труп
4
Амрабат
8
Аюб
14
Янссен
10
Баразит
22
Аллер
5
Конголо
5
Вауденберг
5
Вауденберг
5
Конголо
23
Бергейс
7
Кейт
7
Кейт
23
Бергейс
14
Йоргенсен
29
Крамер
29
Крамер
14
Йоргенсен
10
Баразит
52
Лабиад
52
Лабиад
10
Баразит
24
Конбой
12
Хардевельд
12
Хардевельд
24
Конбой
Остались в запасе
Фейеноорд
Утрехт
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
1
Кеннет Вермеер
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
87
Роббин Рюйтер
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
1
Кеннет Вермеер
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Фейеноорд - Утрехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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