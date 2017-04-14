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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - АЗ Алкмаар
Хераклес - АЗ Алкмаар: обзор матча 14 апреля 2017
Хераклес
14.04.2017, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
53'
В. Вегхорст
82'
А. Джаханбакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - АЗ Алкмаар
86'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
А. Джаханбакш
83'
Замена
Б. Ринстра
️️️️
Й. ван Овереем
82'
ГОЛ! 0:2!
А. Джаханбакш
79'
Желтая карточка
Д. Люккассен
70'
Желтая карточка
Р. Хапс
Желтая карточка
Т. Брёкерс
70'
Желтая карточка
Т. Брунс
58'
56'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
53'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
23'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4-2-1
16
Кастро
8
Госенс
4
Хогма
23
те Верик
6
Пелюпесси
10
Брунс
2
Брёкерс
55
Арментерос
4-1-2-1-1
23
Крул
32
Люккассен
12
Влаар
3
ван Эйден
70
Хапс
8
ван Овереем
30
Вуйтенс
36
Дабни Соуза
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
8
ван Овереем
23
Ринстра
23
Ринстра
8
ван Овереем
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
Остались в запасе
Хераклес
АЗ Алкмаар
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
30
Райан Томас
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
30
Райан Томас
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Хераклес - АЗ Алкмаар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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