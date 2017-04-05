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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 05 апреля 2017
Аякс
05.04.2017, среда, 21:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
4 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
16'
Б. Траоре
71'
Д. Санчес
82'
Л. Шоне (П)
88'
А. Юнес
55'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 4:1!
А. Юнес
88'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Шоне
82'
79'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Й. ван Овереем
Замена
Д. Нерес
️️️️
Д. Клюйверт
79'
Замена
А. Нури
️️️️
Х. Зиеш
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Санчес
71'
61'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
55'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Классен
45'
43'
Желтая карточка
Р. Хапс
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Аякс
34
Абдельхак Нури
ВР
1
Дидрик Бур
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
24
Синкгравен
24
Виргевер
6
Санчес
2
Тете
20
Шоне
22
Зиеш
19
Клюйверт
8
Юнес
11
Траоре
18
Классен
4-1-3-1-1
23
Крул
4
Юханссон
32
Люккассен
3
ван Эйден
70
Хапс
8
ван Овереем
20
Сентьенс
30
Вуйтенс
36
Дабни Соуза
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
19
Клюйверт
7
Нерес
7
Нерес
19
Клюйверт
22
Зиеш
34
Нури
34
Нури
22
Зиеш
18
Классен
6
ван де Бек
6
ван де Бек
18
Классен
8
ван Овереем
99
Гарсия
99
Гарсия
8
ван Овереем
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
1
Дидрик Бур
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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