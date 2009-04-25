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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Астон Вилла
Болтон - Астон Вилла: обзор матча 25 апреля 2009
Болтон
25.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
60'
Т. Коэн
43'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Астон Вилла
Замена
К. Бешам
️️️️
Т. Коэн
Замена
С. Пюйгренье
️️️️
Э. О'Брайн
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Э. Хески
ГОЛ! 1:1!
Т. Коэн
Пас отдал
Э. О'Брайн
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Пас отдал
Э. Хески
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болтон
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
Астон Вилла
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
24
Кэхилл
5
О'Брайн
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
21
Коэн
0
МакКэнн
24
Дэйвис
11
Элмандер
3-2-3-2
24
Фридель
33
Дэйвис
39
Найт
3
Куэльяр
15
Янг
3
Шори
20
Милнер
19
Петров
18
Бэрри
19
Хески
11
Карью
5
О'Брайн
28
Пюйгренье
28
Пюйгренье
5
О'Брайн
21
Коэн
6
Бешам
6
Бешам
21
Коэн
19
Хески
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
19
Хески
Остались в запасе
Болтон
Астон Вилла
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Болтон - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Рибок
Посещаемость:
21709 из 28353 зрителей (76%)
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