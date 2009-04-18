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Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 18 апреля 2009
Сток Сити
18.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
75'
Л. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
Замена
И. Сонко
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
Д. Битти
Замена
Д. Данн
️️️️
А. Мокоена
ГОЛ! 1:0!
Л. Лоуренс
Пас отдал
Д. Битти
Замена
К. Вильянуэва
️️️️
Б. МакКарти
Желтая карточка
С. Уорнок
Желтая карточка
Р. Фуллер
Замена
С. Келли
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
А. Файе
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сток Сити
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
0
Ричард Крессуэлл
АП
Блэкберн
17
Дэвид Данн
ЦП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
25
Файе
28
Уилкинсон
11
Лоуренс
26
Этерингтон
12
Уилэн
5
Делап
44
Битти
19
Фуллер
3-2-2-2
17
Робинсон
4
Самба
17
Нельсен
4
Мокоена
3
Уорнок
28
Живе
8
Педерсен
42
Эндрюс
0
МакКарти
21
Диуф
26
Этерингтон
31
Сонко
31
Сонко
26
Этерингтон
28
Уилкинсон
12
Келли
12
Келли
28
Уилкинсон
44
Битти
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
44
Битти
4
Мокоена
17
Данн
17
Данн
4
Мокоена
0
МакКарти
0
Вильянуэва
0
Вильянуэва
0
МакКарти
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Британния Стэдиум
Посещаемость:
27500 из 27740 зрителей (99%)
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