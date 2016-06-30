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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левадия - ХБ Торсхавн
Левадия - ХБ Торсхавн: обзор матча 30 июня 2016
Левадия
30.06.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
ХБ Торсхавн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Левадия - ХБ Торсхавн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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