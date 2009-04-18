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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Болтон
Портсмут - Болтон: обзор матча 18 апреля 2009
Портсмут
18.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
79'
Н. Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Болтон
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Ю. Кабуль
ГОЛ! 1:0!
Н. Кану
Пас отдал
Н. Бельхадж
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
Г. МакКэнн
Замена
Н. Кану
️️️️
Д. Наджент
Желтая карточка
С. Дистен
Желтая карточка
Э. О'Брайн
Желтая карточка
Н. Кранчар
Желтая карточка
К. Дэйвис
12'
Замена
Ф. Муамба
️️️️
Р. Гарднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
27
Шон Дэйвис
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Портсмут
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Болтон
21
Фабрис Муамба
ЦП
3-2-3-2
1
Джеймс
5
Кэмпбелл
25
Дистен
4
Кабуль
6
Хрейдарссон
8
Джонсон
27
Дэйвис
8
Маллинс
19
Кранчар
15
Крауч
35
Наджент
3-2-3-2
22
Яскилайнен
6
Бешам
5
О'Брайн
24
Кэхилл
31
Стейнссон
2
Самуэль
0
МакКэнн
16
Гарднер
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
19
Кранчар
39
Бельхадж
39
Бельхадж
19
Кранчар
4
Кабуль
7
Пеннант
7
Пеннант
4
Кабуль
35
Наджент
27
Кану
27
Кану
35
Наджент
16
Гарднер
21
Муамба
21
Муамба
16
Гарднер
Остались в запасе
Портсмут
Болтон
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Портсмут - Болтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Фрэттон Парк
Посещаемость:
20158 из 20688 зрителей (97%)
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