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Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 апреля 2009
Сандерленд
11.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
К. Джонс
19'
П. Скоулз
76'
Ф. Македа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Йорк
️️️️
Т. Тайнио
Замена
Андерсон
️️️️
К. Тевес
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Рид
ГОЛ! 1:2!
Ф. Македа
Пас отдал
М. Кэррик
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Бербатов
Замена
П. МакШейн
️️️️
К. Дэвенпорт
Замена
К. Роналду
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
Т. Тайнио
Желтая карточка
А. Фердинанд
Желтая карточка
У. Руни
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Скоулз
Пас отдал
У. Руни
10'
Желтая карточка
Г. Невилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
7
Карлос Эдвардс
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
33
Пак Джи Сун
АП
10
Димитар Бербатов
ЛФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
РФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
19
Дуайт Йорк
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-4-2
1
Гордон
4
Коллинс
35
Фердинанд
0
Дэвенпорт
27
Бардсли
11
Рид
7
Лидбиттер
10
Тайнио
7
Эдвардс
9
Джонс
12
Сиссе
4-2-1-3
12
Фостер
0
Невилл
15
Видич
35
Эванс
16
О'Ши
22
Скоулз
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
32
Руни
32
Тевес
10
Бербатов
10
Тайнио
19
Йорк
19
Йорк
10
Тайнио
0
Дэвенпорт
5
МакШейн
5
МакШейн
0
Дэвенпорт
11
Рид
9
Мерфи
9
Мерфи
11
Рид
32
Тевес
28
Андерсон
28
Андерсон
32
Тевес
33
Пак Джи Сун
7
Роналду
7
Роналду
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
9
Македа
9
Македа
10
Бербатов
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
13
Мартон Фулоп
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Рики Сбраджиа
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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