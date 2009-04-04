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Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 04 апреля 2009
Вест Бромвич
04.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
2'
Р. Фуллер
49'
Д. Битти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
Д. Битти
Желтая карточка
Й. Ольссон
Замена
Д. Пью
️️️️
Л. Лоуренс
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
Д. Симпсон
Замена
Р. Корен
️️️️
Д. Грининг
Замена
Р. Беднар
️️️️
П. Робинсон
Желтая карточка
А. Файе
ГОЛ! 0:2!
Д. Битти
Желтая карточка
Д. Грининг
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фуллер
Пас отдал
Д. Хиггинботэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Сток Сити
3
Дэнни Пью
ЛЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
4-4-1
33
Карсон
4
Робинсон
51
Зуиверлон
4
Мартис
13
Ольссон
11
Брант
7
Моррисон
6
Валеро
14
Грининг
20
Симпсон
4-4-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
25
Файе
3
Хиггинботэм
5
Делап
26
Этерингтон
12
Уилэн
11
Лоуренс
44
Битти
19
Фуллер
20
Симпсон
80
Тейшейра
80
Тейшейра
20
Симпсон
14
Грининг
10
Корен
10
Корен
14
Грининг
4
Робинсон
19
Беднар
19
Беднар
4
Робинсон
11
Лоуренс
3
Пью
3
Пью
11
Лоуренс
19
Фуллер
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
19
Фуллер
44
Битти
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
44
Битти
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Хоуторнс
Посещаемость:
26277 из 26484 зрителей (99%)
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