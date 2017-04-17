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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Енисей
Мордовия - Енисей: обзор матча 17 апреля 2017
Мордовия
17.04.2017, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
19'
А. Кренделев
28'
С. Самодин
90'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Енисей
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Саркисов
Желтая карточка
Ю. Лебедев
86'
Замена
А. Молодцов
️️️️
В. Сысуев
81'
80'
Замена
М. Семакин
️️️️
И. Гультяев
75'
Желтая карточка
В. Кичин
73'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Козлов
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Алхазов
69'
Вторая желтая
П. Игнатович
64'
Желтая карточка
П. Игнатович
57'
56'
Замена
А. Саркисов
️️️️
Н. Чернов
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Кренделев
53'
31'
Желтая карточка
Н. Чернов
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Самодин
ГОЛ! 1:0!
А. Кренделев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Семин
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-5-1
23
Леонов
5
Багаев
19
Осипов
27
Лебедев
29
Игнатович
34
Сабитов
33
Кренделев
10
Петров
10
Сысуев
13
Алхазов
3-3-2-2
1
Опарин
35
Гультяев
23
Васильев
23
Чернов
4
Чичерин
64
Ланин
2
Кичин
10
Алиев
33
Камеш
22
Самодин
32
Козлов
10
Сысуев
27
Молодцов
27
Молодцов
10
Сысуев
13
Алхазов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
13
Алхазов
33
Кренделев
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
33
Кренделев
35
Гультяев
14
Семакин
14
Семакин
35
Гультяев
32
Козлов
8
Иванов
8
Иванов
32
Козлов
23
Чернов
11
Саркисов
11
Саркисов
23
Чернов
Остались в запасе
Мордовия
Енисей
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Андрей Семин
44
Михаил Тихонов
ПВ
31
Милое Прекович
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
31
Милое Прекович
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Семин
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Мордовия - Енисей
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
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