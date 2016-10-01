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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Енисей
Кубань (ЛФЛ) - Енисей: обзор матча 01 октября 2016
Кубань (ЛФЛ)
01.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
36'
А. Гай
50'
С. Бендзь
42'
В. Камеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Енисей
Замена
Д. Якуба
️️️️
В. Лобкарев
90'
+4
Замена
Ю. Завезен
️️️️
О. Алейник
89'
86'
Замена
А. Малоян
️️️️
Н. Чичерин
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Щадин
75'
58'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Фатуллаев
ГОЛ! 2:1!
С. Бендзь
50'
Замена
С. Бендзь
️️️️
А. Байрыев
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Камеш
ГОЛ! 1:0!
А. Гай
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
19
Алексей Гай
ЦП
92
Артем Щадин
АП
88
Мозес Олоя
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Игорь Жураховский
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-3-2-1
39
Фролов
8
Бугаев
5
Армаш
28
Байрыев
31
Зотов
34
Алейник
19
Гай
88
Олоя
92
Щадин
52
Лобкарев
98
Ильин
4-2-3-1
1
Опарин
35
Гультяев
23
Чернов
23
Васильев
4
Чичерин
64
Ланин
15
Фатуллаев
90
Ломакин
33
Камеш
10
Алиев
32
Козлов
28
Байрыев
26
Бендзь
26
Бендзь
28
Байрыев
52
Лобкарев
8
Якуба
8
Якуба
52
Лобкарев
34
Алейник
22
Завезен
22
Завезен
34
Алейник
92
Щадин
10
Майрович
10
Майрович
92
Щадин
15
Фатуллаев
8
Иванов
8
Иванов
15
Фатуллаев
4
Чичерин
0
Малоян
0
Малоян
4
Чичерин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Енисей
21
Игорь Жураховский
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
88
Арсен Хубулов
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Денис Вавилин
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Денис Вавилин
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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